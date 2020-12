Morre o ator Eduardo Galvão, aos 58 anos, vítima de Covid-19

Ele havia sido hospitalizado no último dia 28 de novembro. Na ocasião, o artista estava com 50% de comprometimento dos pulmões

Após uma semana internado com Covid-19 na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o ator Eduardo Galvão, de 58 anos, não resitiu à doença e faleceu, no final da noite desta segunda-feira (7/12).

Ele havia sido hospitalizado no último dia 28 de novembro. Na ocasião, o artista estava com 50% de comprometimento dos pulmões. O quadro piorou e ele foi intubado na terça-feira passada (1º/12).

“Meu pai precisou ser intubado, mas, no momento, está estável, com os rins funcionando bem, a pressão arterial estabilizada e os pulmões descansando para desinflamar como tem que ser. E está descansando, o que vai fortalecê-lo com certeza”, havia dito a filha de Eduardo, Mariana Galvão. A última novela de Eduardo foi “Bom Sucesso”, em 2019, na qual interpretou o Dr. Machado. Na Globo, o ator era conhecido por trabalhos como o infantil “Caça Talentos” (1996), no qual contracenava com Angélica, e tramas como “Despedida de Solteiro” (1992), “Porto dos Milagres” (2001) e “O Beijo do Vampiro” (2002).

