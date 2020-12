Morte de estudante de 16 anos por coronavírus causa comoção

Uma jovem, de apenas 16 anos, morreu vítima de complicações do novo coronavírus no interior do Paraná. Giovana Campiotto era moradora da cidade de Marilândia do Sul, no norte do Estado, e não resistiu na tarde desta segunda-feira (7). De acordo com amigos, a jovem já havia cumprido a quarentena, porém teve sequelas da doença.

Giovana era estudante do 2º ano do Ensino Médio do Colégio São José, de Apucarana. Na noite de ontem, a escola prestou uma homenagem a jovem e nesta manhã realizou um momento de oração, bastante emocionante. “Estamos em pedaços, juntando os cacos para estar aqui”, declarou um dos representantes da instituição, veja o vídeo:

Amigos se despedem da jovem

Além da escola, a jovem recebeu diversas homenagens de amigos. Em comum, a maioria escreveu que não acreditava no que havia acontecido. Não há informações que Giovana sofria de alguma comorbidade.

