“Número um” de grupo criminoso é preso em operação da Polícia Civil de Xapuri

Na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 15horas, a Polícia Civil de Xapuri através da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa e sob o comando do Delegado de Polícia, Dr. Gustavo Neves, deram cumprimento à ordem de prisão judicial requerida pelo GAECO e prenderam o considerado o número 01 de determinada facção criminosa que vinha causando terror aos moradores de Xapuri.

De acordo com as investigações o conduzido é suspeito de ter cometido diversos crimes no município, dentre eles organização criminosa. O mesmo teria um histórico de delitos praticados até mesmo no estado vizinho de Rondônia com até enfrentamento contra a polícia rondoniense.

O acusado foi detido na cidade enquanto estava em um bar, sendo surpreendido pela ação policial sem ter como reagir. Dois de seus comparsas empreenderam fuga deixando o colega para trás que foi conduzido para a delegacia, onde seria ouvido e entregue ao judiciário para os procedimentos de praxe.

As investigações da delegacia de Xapuri tiveram um grande avanço em 2020 com os trabalhos desenvolvidos pelo então Delegado Bruno Coelho de Oliveira. Hoje a Delegacia do município é chefiada pelo Delegado Gustavo Neves, autoridade policial que determinou o cumprimento da diligência.

