O pai tá on! Neymar curte foto sexy de Giovanna Lancellotti após fim com funkeira

Vale lembrar que Lancellotti também está solteira desde o fim do seu namoro com Gian Luca Ewbank

Neymar não é muito de curtir fotos de beldades nas redes sociais, mas fez questão de “dar um like” no ensaio sexy que Giovanna Lancellotti postou no Twitter. A “curtida” do jogador do PSG não passou despercebida. Alguns internautas notaram “a moral” que o craque estava dando para a atriz. “Se Neymar curtiu, curto também”, comentou um usuário. “Neymar está te querendo”, afirmou outro.

Para quem não sabe, Neymar e Lancellotti já tiveram um breve romance no passado, que foi assumido pelo próprio jogador, durante uma brincadeira no canal do Youtube de Matheus Mazzafera, em outubro. Na ocasião, o atleta disse que “pegaria muito” a atriz e revelou que “já pegou, mas hoje são amigos”.

Ney está solteiro desde que decidiu pôr fim ao romance com a funkeira carioca Gabily, que ele convidou para passar uns dias em sua casa em Paris, em outubro. O relacionamento era aberto, mas o craque se irritou com a exposição do romance e até parou de seguir a cantora no Instagram.

Vale lembrar que Lancellotti também está solteira desde o fim do seu namoro com Gian Luca Ewbank, que, por sua vez, teve um affair com Bruna Marquezine, ex de Neymar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários