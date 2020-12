O que usar nas festas de final de ano? Veja dicas que vão fazer seu estilo brilhar

O seu look vai mudar dependendo do local da festa, que pode acontecer na praia, em casa ou em uma balada íntima

Não sabemos se os últimos 15 dias do ano a pandemia ainda será o centro de nossas atenções, fazendo com que não possamos encontrar fisicamente as pessoas que amamos, ou se ainda teremos que incluir as máscaras e o álcool gel como os acessórios essenciais em qualquer circunstância.

Mas, olhando para a situação sob uma perspectiva otimista, quem mora com a família, ou quem a tem mesmo de longe, já terá o mais importante ao lado e motivos de sobra para agradecer.

E como sempre falamos sobre moda nesta coluna, e a Empório da Moda nossa parceira arrasa nos looks, esse ano não será diferente. “Se arrumar para ficar em casa”, seja no Natal ou no ano novo, tem um significado muito grande, que é o de celebrar crenças ou apenas momento para ser grato por tudo o que os 12 meses proporcionaram – e que ano! – além de planejar maneiras de se alcançar novos sonhos, já que muitas coisas tiveram que ser adiadas ou mudadas em 2020.

A loja Empório da Moda separou alguns looks da sua coleção incrível de fim de ano para inspirar e compor seu look. A empresária Leuda Mendes e Nilson Areal separam propostas das marcas: Lança Perfume, Acostamento, Morena Rosa, Lou Boca, Regina Salomão, Pimpnella e muito mais.

O seu look vai mudar dependendo do local da festa, que pode acontecer na praia, em casa ou em uma balada íntima. Por isso, você deve organizar o que irá vestir com antecedência.

Lembre-se: se sentir linda e radiante é o mais importante.

Fotos/produção: Leida Souza

Modelo: Amanda Areal

