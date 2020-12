Pato, após anúncio de separação, desabafa sobre situação com Rebeca e detona: “Deus vai cuidar do meu futuro”

Alexandre Pato participou de uma live no Instagram, nesta terça-feira (8), com Glenda Kozlowski. Durante a transmissão, o famoso falou sobre diversos assuntos com a jornalista e acabou expondo a vida pessoal.

Ela ressaltou que gostou do novo penteado do jogador de futebol e ainda fez uma brincadeira. “Quem tem que gostar é a Rebeca!”, disse entre risos. “Rebeca ama. Ela falou que está lindo assim e já era”, respondeu o esportista.

Glenda Kozlowski ainda ressaltou que Alexandre Pato está “pleno” e “radiante” após o casamento. Ele concordou: “Eu me encontrei e tenho vivido tudo aquilo que sempre quis para minha vida. Tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito melhor, muito legal”.

Com isso, o futebolista detonou os rumores de uma possível crise. Para quem não tem acompanhado, os boatos dão conta de que os dois poderiam dar fim ao casamento, caso ele feche contrato com algum time internacional e tenha que deixá-la no Brasil.

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato se casaram em junho do ano passado (Foto: Reprodução)

Alexandre Pato fala sobre futuro da carreira e do casamento

O famoso, ao falar sobre os planos da vida pessoal e profissional, deixou tudo em aberto. Mas, ainda assim, ressaltou estar confiante de que as coisas vão se ajustar. “Deus vai cuidar do meu futuro. Tenho analisado o que eu quero para minha vida, o que me faz bem”, pontuou.

