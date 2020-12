Paulo Gustavo dá beijinho no marido pelos cinco anos de casado e se declara

Paulo Gustavo está feliz da vida e apaixonado: está casado com o médico Thales Bretas, com quem tem dois filhos. E foi sobre essa união que o ator e humorista falou, nesta segunda-feira, em suas redes sociais. Paulo Gustavo comemorou cinco anos de casado, numa história de amor que já dura cerca de sete anos. Ele aproveitou a ocasião para se declarar ao marido, com direito a um beijinho carinhoso.

“Dizer que eu sou apaixonado por ele, que a gente cinco anos de casado ontem (domingo). E a gente está há sete anos juntos. E eu te amo mais que tudo nessa vida”, diz o ator, que continua:

“Você é a pessoa mais especial que eu encontrei nessa vida. Queria dizer para você e para o mundo”, derreteu-se ele, que recebeu como resposta do marido um “também te amo”.

Fonte: EXTRA

