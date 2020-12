Policial aposentado fica em estado grave após colisão entre motocicletas

Com o impacto, o policial teve trauma no peito, afundamento de crânio e fratura no punho

O policial aposentado Ercílio José Capistrano da Silva de 55 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na tarde deste domingo (27), na Estrada das Placas, no bairro das Placas, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunha, a vítima trafegava em uma motocicleta modelo Bros de cor preta, quando de forma inesperada acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com outra moto modelo Factor Yahamara de cor vermelha, conduzida por Thiago Bezerra França, de 20 anos, que estava com um adolescente de 17 anos.

Com o impacto, o policial teve trauma no peito, afundamento de crânio e fratura no punho. Já Thiago teve fratura no fêmur e na canela. O adolescente teve apenas escorpiões pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local com duas ambulâncias, que realizaram os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Ercílio em estado grave e Thiago e o menor em estado estável.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para a chegada da perícia. Após os procedimentos os veículos foram recolhidos e entregue aos familiares que se encontrava no local.

