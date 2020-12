Ratinho, após passar a perna em Silvio Santos, surge em vídeo, revela briga e detona: “Meu inimigo”

No entanto, de acordo com o site e a assessoria de SBT, Silvio Santos não estava sabendo dos planos de Ratinho

Carlos Massa, mais conhecido como o Ratinho, é conhecido por suas inúmeras piadas dentro de seu programa no SBT. Nesta segunda-feira, 7, o apresentador foi flagrado em um momento de descanso em sua casa.

Descontraído e bem-humorado, Ratinho apareceu sem os famosos ternos relaxando no sofá com seu gatinho, Costelinha. Entre um vai e vem de brincadeiras, o felino o arranhou no braço.

Ratinho não se abalou e caiu na risada enquanto brincava ainda mais com o animal. “O costelinha é meu inimigo, mas ele me ama. Não é para me morder, não é, viu?”, afirmou ele durante o vídeo.

Costelinha não ficou parado e continuou mordendo o apresentador por um bom tempo. “Eu sou teu amigo, ai ai”. Ratinho aproveitou o momento para revelar que antigamente não gostava de gatos.

“Ele é meu amigo, você é uma festa na minha vida. Antes eu não gostava de gatos, no entanto, hoje sou apaixonado por ele”, finalizou ele.

RATINHO PASSA A PERNA EM SILVIO SANTOS

Ratinho surpreendeu ao surgir nos estúdios da Rede TV no canal de Osasco. Segundo do site “TV História”, que divulgou uma foto dele nos bastidores, o apresentador teria conversado sobre um possível negócio, além de ter gravado o piloto de um novo programa.

No entanto, de acordo com o site e a assessoria de SBT, Silvio Santos não estava sabendo dos planos de Ratinho. Vale lembrar que existem rumores de que a Rede TV estaria à venda, isso fez com que alguns boatos surgissem sobre a vontade de Ratinho comprar a emissora.

