Relatos detalham assédio sexual que Dani Calabresa sofria de Marcius Melhem

Dani Calabresa denunciou à Globo que sofreu assédio sexual de Marcius Melhem durante anos.

Relatos mostraram que a humorista era vítima do diretor da Globo desde 2015, quando ele vetou a participação dela em um programa dominical dirigido por Miguel Falabella.

Além disso, a atriz diz ter sido encurralada e tido as partes íntimas dele esfregadas em seu corpo, durante uma comemoração em um bar.

De acordo com testemunhas ouvidas pela revista Piauí, após mais um dia de gravações na emissora carioca, parte do elenco humorístico do canal foi até um bar que tinha karaokê.

Em determinado momento, a atriz subiu ao palco, com outros colegas da equipe, e Melhem se juntou ao grupo se posicionado ao lado dela.

Enquanto dançava e cantava, ela tentava se esquivar do contato físico com ele, mas Marcius insistia em se aproximar.

O diretor, então, puxou a cabeça de Dani em sua direção e tentou beijá-la. Porém, ela conseguiu se desvencilhar e deixar o palco.

No decorrer da noite, Calabresa foi ao banheiro e, ao sair, teria dado de cara com Melhem, que tentou agarrá-la.

Ela pediu para passar, mas ele a imobilizou e puxou a cabeça dela novamente para forçar um beijo. Assustada, a artista virou o pescoço, mas Melhem conseguiu lamber o rosto dela.

O relato detalhou também que, em seguida, ele tirou o pênis para fora da calça, e Dani encostou a mão e os quadris no pênis dele ao tentar fugir.

Desesperada com a situação, ela correu para o salão e teve uma crise de choro enquanto era consolada pelos atores Luis Miranda e George Sauma.

Ainda segundo relatos dados à publicação, três dias após o assédio, Marcius Melhem provocou Dani Calabresa durante os ensaios de um novo episódio do Zorra.

Maria Clara Gueiros, que estava no local, pediu para o diretor deixar a amiga em paz.

Ele não atendeu o pedido da atriz e continuou o assédio justificando, do ponto de vista dele, o motivo pelo qual teve aquela atitude agressiva com Calabresa.

“Eu não tenho culpa do que aconteceu! Quem mandou você estar muito gostosa?”. E caminhou em direção a ela, que reagiu: “Não quero seu abraço nem suas desculpas, você já me agarrou, lambeu minha cara e encostou o pau em mim”, Melhem, então, seguiu falando que ela era a responsável pelo comportamento dele: “Você está muito gostosa.”

Em agosto de 2020, Marcius Melhem foi dispensado da Globo. Ele estava afastado desde o mês de março alegando motivos pessoais, mas a demissão ocorreu após as denúncias de assédio por parte de Dani Calabresa e Maria Clara Gueiros, em 2019.

