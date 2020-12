Renato Russo envia carta do mundo dos mortos e filho anuncia 31 músicas inéditas

Nesta última quarta-feira (09), segundo informações passadas pelo G1, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação, onde apreendeu 91 fitas que contém material inédito do cantor Renato Russo, e que estavam em um depósito utilizado por uma gravadora no bairro do Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro.

Todo o material apreendido, de acordo com a reportagem, será entregue a Giuliano Manfredini, filho e herdeiro de Renato Russo.

As autoridades do Rio de Janeiro já havia feito uma operação como foco nas buscas por material inédito, mas, a denúncia foi realizada por Manfredini e uma operação batizada de Será?, nome da música de sucesso da Legião Urbana, foi iniciada.

“O cumprimento do mandado de busca e apreensões foi altamente produtivo e conseguimos provas robustas, que em breve vão ajudar a esclarecer toda a verdade sobre o que estava acontecendo”, disse o delegado Mauricio Demétrio, da DRCPIM. “Tem pelo menos trinta músicas em versões inéditas”, concluiu ele.

CARTA PSICOGRAFADA

Renato Russo morreu em 1996, após uma luta contra o HIV. Na época, a doença era um grande tabu e não tinha um tratamento eficaz como nos dias de hoje. Todos então, foram pegos de surpresa com a morte do músico. E após anos, uma carta psicografada atribuída ao cantor começou a circular na web.

“Sim, é o Renato Russo. Nós somos espíritos, trabalhadores da última hora. Aqueles que orientam, os que consolam, os que ensinam a medir as medidas da igualdade. Para que desonestidade, se existe a honestidade, vamos propagar o bem que o mal não nos convém”, falou ele na carta.

“A humanidade incapaz, atrelada às conveniências da desigualdade, crueldade, caminhando na contramão da via do progresso, na Seara bendita. Somos os trabalhadores da última hora, somos os filhos de Deus, espíritos informantes, que além das trevas, paira o Paraíso”, completou o cantor.

Renato Russo morreu após enfrentar complicações por causa do HIV

