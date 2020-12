Rio Juruá está a 12 cm da cota de alerta em Cruzeiro do Sul e preocupa Defesa Civil

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, atingiu a cota de 11, 69 cm, em medição feita às 6 horas da manhã desta terça-feira (29) e está a 11 cm de atingir a cota de alerta na região.

De acordo com informações repassadas pelo coordenador da Defesa Civil do município, José Lima, o nível do manancial está estabilizado e com isso, o órgão vai aguardar as próximas 24 horas para observar se o Rio vai apresentar sinais de vazante, ou se atingirá a cota de alerta de 11 metros e 80 centímetros.

O militar informou que até o momento, ainda não há bairros atingidos e nem famílias desabrigadas. “A cota de alerta do rio é de 11,80 metros. Só temos família desabrigada depois da cota de transbordamento que é de 13m”, argumentou.

