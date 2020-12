Sandy mostra lado ciumento em foto de Lucas Lima e divide opiniões

Sandy é casada com Lucas Lima desde 2008, embora a relação entre eles seja mais antiga que isso. A cantora mostrou seu lado ciumento numa foto que o marido publicou nas redes sociais: parte dos seguidores achou fofa a interação e outra não achou a brincadeira tão bacana assim.

O furdunço começou quando o músico relembrou uma imagem de bastidores de um ensaio feito em Nova York: “Se alguém te dissesse no fim do ano passado que algum ser humano definiria 2019 como saudoso, tu acreditaria? Foto do meu shooting ensaio lifestyle conceptual no Brooklyn, de blogueira sem blog, olhando pro infinito introspectivo no agora longínquo e saudoso 2019“.

No campo de comentários, Sandy disparou: “Tava olhando o quê, hein?“. Lucas foi espertinho e contornou o “climão” de mentirinha: “Pedi pro fotógrafo segurar uma foto tua“. A filha de Xororó se divertiu com a rapidez de raciocínio do amado: “Se saiu bem“.

“Se até Sandy dá uma surtadinha, a gente também pode“, brincou uma internauta. Outra pessoa tirou sarro de um detalhe curioso da foto: “Não é por nada não, mas o que ele estava olhando parecia tão interessante que ele até fez o violino de cavaquinho“.

Um terceiro seguidor surpreendeu com uma reclamação pesada: “Engraçado o feminismo doentio. Mulher ter ciúmes é bonitinho, homem ter ciúmes é louco, agressivo, machista, assassino… Por isso toda feminista toma pé na bunda cedo ou tarde. Não tô falando diretamente pra você não, Sandy, mas pra todas que estão lendo“.

Confira: