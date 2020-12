Seis detalhes da visita de Bolsonaro à casa de Silvio Santos

Isolado desde março por conta da pandemia de covid-19, Silvio Santos recebeu Jair Bolsonaro em sua casa, no bairro do Morumbi, em São Paulo, para ser homenageado pelo presidente com um selo comemorativo aos seus 90 anos de idade, completados no dia 12.

Selecionamos algumas curiosidades a respeito do encontro entre dois homens tão famosos, poderosos, populares e polêmicos:

.Silvio Santos recebeu Bolsonaro, o presidente dos Correios Floriano Peixoto e o ministro das Comunicações Fábio Faria (casado com sua ‘filha número 4’, Patrícia Abravanel) em uma das salas do casarão. As visitas usaram sapatilhas descartáveis de TNT, inclusive o presidente, para evitar que os sapatos contaminassem o piso.

.Longe da rotina de gravações, o apresentador deixou de frequentar o salão de seu amigo e conselheiro Jassa, nos Jardins, onde costumava ir semanalmente. Os cabelos estão longos como nunca se viu, e com o grisalho predominando sobre a tintura castanho-acaju.

.O apresentador usou uma camisa clássica da marca catarinense Dudalina na cor amarela (custa cerca de R$ 400) e calça social azul marinho. Ele vestiu peças do mesmo modelo e cor na primeira vez que recebeu Bolsonaro em sua casa, em 13 de dezembro de 2018, quando o presidente recém-eleito participou de um churrasco em celebração aos 88 anos de Silvio.

.A casa do artista e empresário é bastante confortável, mas está distante da mansão cinematográfica imaginada por muita gente. Silvio e a mulher, a autora de novelas Íris Abravanel, não gostam de ostentação. Vivem com conforto, mas sem excessos. A sala onde eles receberam Bolsonaro e sua comitiva tem mobiliário clássico: sofás de tecido branco, poltronas tradicionais, mesa central estilo francês, tapete oriental, abajures de antiquário e algumas obras de arte, incluindo uma estátua de musa grega. Em tempo: a ‘Forbes’ avaliou a fortuna do ‘homem do baú’ em R$ 1,9 bilhão.

.Apesar de ser judeu praticante, Silvio Santos gosta do Natal cristão. Uma grande árvore natalina de aproximadamente 3 metros de altura enfeita a sala. Pequenas estátuas de Papai Noel foram colocadas ao redor do pinheiro.

.Fábio Faria, que testou positivo para covid-19 em outubro, foi o único visitante a ficar com máscara o tempo todo. Bolsonaro, Silvio e Íris não usaram o acessório anticoronavírus. O presidente dos Correios tirou a máscara em determinado momento.

Curiosidade extra: a folha com 12 selos com a imagem de Silvio Santos custa R$ 47,80, podendo passar a R$ 36,00 a partir da segunda unidade adquirida. Pode ser solicitada em qualquer agência e na loja virtual dos Correios.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários