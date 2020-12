Sem festa da virada, Cruzeiro do Sul terá queima de fogos no Réveillon

O objetivo é evitar aglomeração para que não entremos no ano de 2021 com maia casos ainda de Covid-19″, disse o prefeito

Sem festa de virada devido à pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizará a queima de fogos no Morro da Glória. A informação foi confirmada pelo prefeito Clodoaldo Rodrigues. Não foi informado o tempo de duração da queima de fogos.

“Será um evento sem pessoas, à meia-noite, seguindo recomendação dos nossos comitês municipal e estadual de saúde. O objetivo é evitar aglomeração para que não entremos no ano de 2021 com maia casos ainda de Covid-19″, disse o prefeito.

