Sensitiva faz previsão arrebatadora sobre finalistas de ‘A Fazenda 12’ e crava vencedor

Sensitiva cravou os finalistas do reality e previu o grande campeão do programa

A Fazenda 12 está chegando na sua reta final e a audiência do reality já está fazendo suas previsões de quem será o grande vencedor do prêmio R$ 1,5 milhão. A sensitiva Lene definiu os dois finalistas do programa e revelou o grande favorito.

Em um áudio exclusivo para o TV Foco, a sensitiva Lene, previu que Biel e Jojo Toddynho serão os dois finalistas da Fazenda 12, os dois peões fazem sucesso fora do reality e dividem a preferência da maioria do público.

“O vencedor da Fazenda 12 tá entre Biel e Jojo Toddynho. É um deles dois que vai levar, se a Jojo não mudar o comportamento ela vai jogar esse prêmio na mão dele.”, alertou Lene.

Lene previu os finalistas da Fazenda 12:(Foto: Montagem/TV Foco)

Vale lembrar que apesar de ter uma grande simpatia da audiência da Fazenda 12, Jojo Toddynho tem recebido algumas criticas do público nas redes sociais. Seu perfil explosivo faz os fãs a enxergarem como arrogante e alguns já classificam a funkeira como se ela fosse a “dona” da casa do reality. A própria peoa já admitiu que não é uma pessoa difícil de lidar.

Já Biel corre por fora na disputa, mesmo o cantor também tendo um perfil explosivo, assim como Jojo, ele também é muito popular entre a audiência e possuiu diversos grupos de fãs que são muito ativos nas redes sociais.

Além de Jojo e Biel, a Fazenda 12 ainda conta com os peões Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, Mariano, Mateus Carrieri, Stéfany Bays e Tays Reis como candidatos ao título.

