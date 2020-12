Solteiro, Gusttavo Lima abre a calça, grande detalhe choca e web tem reação implacável

Com mais de 1 milhão e meio de curtidas, a publicação recebeu uma chuva de elogios

Todo trabalhado na sensualidade, Gusttavo Lima colocou o corpão sarado para jogo em uma foto publicada no seu perfil do Instagram.

Com mais de 1 milhão e meio de curtidas, a publicação recebeu uma chuva de elogios.

No clique, o sertanejo, que aparece sem camisa e ainda com o zíper da calça aberto, levou os seguidores ao delírio ao exibir o tanquinho e o “caminho da felicidade”.

“Que homem perfeito, meu Deus“, exaltou uma fã. “Que belezura“, disse outra. “Sem dúvidas a 8ª maravilha do mundo“, brincou uma terceira. “Ave Maria. Que perfeição”, admirou mais uma.

Vale lembrar que Gusttavo Lima tem chamado a atenção no Instagram desde que se separou de Andressa Suita.

Recentemente, não foi uma publicação dele que deu o falar, mas sim uma atitude que o Embaixador teve na rede social.

Ao ver uma foto bem linda da ex-esposa, o artista logo deixou uma curtida. Como tem fãs atentos, a ação não passou despercebida.

“Só eu reparei na curtida do Gusttavo? Posso começar a me iludir?“, quis saber uma seguidora. “Só consegui prestar atenção na curtida do Gusttavo“, confessou uma internauta.

