Tati Quebra Barraco tira sarro de internauta que alfinetou sua foto de biquíni

Quem conhece Tati Quebra Barraco, certamente sabe que ela é despachada, seja em suas músicas, nas entrevistas ou nas redes sociais.

Justamente nessa última plataforma que ela deu uma resposta arrasadora a um internauta que fez um comentário desagradável em sua foto.

No Twitter, em frente à arvore de Natal, a funkeira posou com um biquíni de fita isolante — para renovar a marquinha do bronzeado — vermelho e branco, e também com uma touca natalina e disparou: “A Mamãe Noel da putaria chegou“.

A imagem chegou a quase 16 mil curtidas.

Um internauta resolveu fazer alfinetar um detalhe íntimo da foto: “Tem uma parte do ‘priquito’ de fora“.

Irritada e sem nenhuma cerimônia, Tati logo rebateu o dito cujo, ironizando o tweet com emojis de surpresa: “Não acredito, descobriu que eu tenho buceta?“.

Um fã brincou com a ousadia da ídola numa mensagem ousada: “Já é natal, quica no pau“. Tati Quebra Barraco entrou na onda e respondeu: “E no ano novo, quico de novo“.

Outra admiradora elogiou a cantora pelo que viu: “Deve ser difícil olhar essa foto e chamar a Tati de feia, né?! Perfeita“.

Nesta quarta-feira (23), a famosa veio com uma reflexão sobre relacionamentos abusivos:

“Se o seu boy te trata bem, e trata outras mulheres da vida dele mal, você não é exceção. Você é a próxima“. Uma seguidora complementou: “Boy que trata a mãe mal, por exemplo“.

Confira:

Se o seu boy te trata bem, e trata outras mulheres da vida dele mal, vc não é exceção. Vc é a próxima. — Tati Quebra Barraco (@TatiQBOficial) December 23, 2020

já é natal quica no pau — paty 🎅🏾🎄 (@bioncegiselle) December 20, 2020

Tem uma parte do priquito de fora. — Jeovane (@Jeovane61378337) December 20, 2020

