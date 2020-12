Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar, surge em Cancun completamente ensanguentado e diz que foi esfaqueado

Tiago Ramos, conhecido na mídia por ter namorado Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, voltou a causar na manhã deste sábado, 05 de dezembro, e gerou uma enorme preocupação. Lutando contra uma forte depressão, o bonitão surgiu completamente ensanguentado.

O bonitão que está em viagem para Cancun, no México, a convite de Nadine Gonçalves após uma tentativa de suicídio, contou que estava em um restaurante do balneário quando foi esfaqueado. Tiago Ramos apareceu nas imagens com o corpo coberto de sangue.

A boca dele estava inchada, assim como a mandíbula. “Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar”, disparou Tiago Ramos. O ex-padrasto de Neymar contou que apanhou de dois homens e um terceiro esfaqueou sua nuca.

“Isso não vai ficar assim. Eu tenho o número de quem fez isso e vou voltar ao México”, disparou ele. Tiago Ramos deu a entender que Nadine Gonçalves havia ido embora e que ele estava sozinho em Cancun. O ex-padrastro de Neymar se mostrou um pouco desesperado.

“Estou sozinho aqui, véio… Não sei como vou voltar para o Brasil assim. Vou ter q colocar um boné, sei lá… Mas eu volto aqui”, disparou ele. Ao final do vídeo, depois de mostrar os arranhões, Tiago Ramos falou da depressão e disse que não deseja essa doença nem para seu pior inimigo.

