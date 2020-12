Uninorte realizará no dia 11 de janeiro a Maratona Digital Interescolar

O Centro Universitário Uninorte vai realizar no dia 11 de janeiro a partir das 15h a Maratona Digital Interescolar. O objetivo do evento é proporcionar uma maratona de conhecimento para os alunos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Durante a maratona, o aluno poderá testar seus conhecimentos, se divertir e ainda ser premiado.

No ato da inscrição o aluno deverá informar o nome da escola e do professor indicado. Realize sua inscrição pelo link: https://conteudo.dicasdevestibular.com.br/maratona-digital-interescolar

A diretora de Marketing e Mercado do Centro Universitário Uninorte, Indira Kitamura, diz “O objetivo da Maratona é auxiliar o aluno que prestará o Enem. Nós, do Centro Universitário Uninorte queremos contribuir, seja testando seus conhecimentos durante a maratona ou sanando possíveis dúvidas que surgirem, para que esses alunos se saiam bem nas provas.”

PREMIAÇÕES

Para o aluno:

1º Lugar: caixa de som portátil

2º Lugar: fone sem fio

Para a escola:

Caixa de som + microfone

