Vacina aplicada no Acre a partir de março deve ser a produzina na China

A vacina contra a covid-19 aplicada no Acre a partir de março deve ser a produzida na China em parceria com o Instituto Butantan. De acordo com a CNNBrasil, o estado é um dos que negociam a compra de doses da chamada Coronavac, da empresa farmacêutica chinesa Sinovac.

Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também estão em negociação para aquisição das mesmas doses, além de quatro capitais (Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro).

Estudos apontam a segurança e eficácia da vacina produzida na China. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse em outubro que a Coronavac é a imunização contra o coronavírus mais segura das que estão em desenvolvimento.

A primeira etapa de vacinação no Acre vai imunizar idosos acima de 75 anos, indígenas e profissionais de saúde.

