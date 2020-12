Victor Alves vence The Voice Brasil e Michel Teló emociona com nova música

Artista, que é de Macaé, no Rio de Janeiro, disputou o prêmio com Ana Canhoto, Douglas Ramalho e Izrra; reveja as apresentações da Final

A 9ª temporada do The Voice Brasil chegou ao fim e o programa consagrou Victor Alves, do Time Iza, como o grande vencedor. O cantor levará para casa R$ 500 mil reais, um contrato com a Universal Music e o gerenciamento de carreira na indústria.

“Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu estou feliz”, disse o cantor ao receber o prêmio.

A final foi disputada por Ana Canhoto (Time Lulu), que abriu a noite com “My Heart Will Go On” de Céline Dion. Douglas Ramalho (Time Teló) entrou na sequência com “Eu Sei Que Vou Te Amar”. Izrra (Time Brown) homenageou a técnica IZA com a música “Saudade Daquilo” e o primeiro round terminou com Victor Alves cantando “Graveto”, de Marília Mendonça.

Os técnicos também se apresentaram durante a atração e Michel Teló tocou a sua nova canção “O Tempo Não Espera Ninguém”, emocionando os colegas do programa e levando às lágrimas IZA e Tiago Leifert. “Música linda, Teló. Você não deveria ter feito isso com a gente”, comentou o apresentador.

Os participantes retornaram ao palco para mais uma rodada com Ana Canhoto cantando “Velha Infância”, dos Tribalistas, Douglas Ramalho entoando “Say You Won’t Let Go” de James Arthur, Izrra com “Você É Linda”, de Caetano Veloso e o grande vencedor com “Diamonds”, de Rihanna.

O The Voice Brasil retorna dia 24 de dezembro para uma edição especial de natal na TV Globo.

