Vídeo: Beth Gouart se pronuncia pela primeira vez após morte da mãe Nicette Bruno e cai aos prantos

Na tarde do último domingo (20), a atriz Beth Goulart compartilhou um vídeo emocionado em homenagem à mãe, Nicette Bruno, que morreu na manhã de ontem vítima de complicações do novo coronavírus. Além do agradecimento aos fãs, a famosa destacou que a mãe foi viver ao lado do marido, Paulo Goulart (1933-2020).

No jardim de casa, Beth revelou uma história que ouviu envolvendo a mãe e Jesus Cristo. “Recebi uma mensagem muito linda dizendo que Jesus precisava de auxiliares muito preparados espiritualmente nessa tarefa de melhorar a humanidade. Mamãe foi requisitada para essa tarefa”, emocionou.

Goulart entendeu que a mãe “vai continuar trabalhando” pela família e por todo o mundo. “Ela me ensinou uma coisa muito linda: que fazemos parte de uma grande família universal, me ensinou a humanidade”, continuou. O vídeo já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. “Estamos todos órfãos de sua presença, mas estaremos sempre preenchidos por seu amor e talento”, refletiu a artista, que pediu: “Vá em paz minha mãe, cumpriu sua missão lindamente entre nós, obrigada por tudo, te amo na dimensão da eternidade. Mande nosso beijo ao Papai”, declarou. Nicette Bruno morreu na manhã do último domingo (20), aos 87 anos, vítima de complicações da covid-19. A veterana estava internada desde o dia 29 de novembro na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Confira: View this post on Instagram A post shared by Beth Goulart Oficial (@bethgoulartoficial) Fonte: TERRA

