Vídeo mostra Nicette Bruno tocando música que fez para Paulo Goulart

Em vídeo publicado nesta terça-feira (22), a veterana da Globo aparece tocando no piano uma canção que fez para seu marido Paulo Goulart

Na gravação compartilhada por Beth Gourlart, Bruno toca no piano música feita para Paulo Goulart, seu marido. Ele morreu em 2014 e ela no último domingo (20) vítima da Covid-19.

Beth Goulart, a filha de Nicette Bruno, fez uma nova homenagem a mãe, que morreu vítima da Covid-19 no último domingo (20). Em vídeo publicado nesta terça-feira (22), a veterana da Globo aparece tocando no piano uma canção que fez para seu marido Paulo Goulart, que morreu em 2014.

“Vídeo da gravação para o espetáculo ‘Perdas e Ganhos’ da música que mamãe fez para meu pai. Momento de inspiração e saudade”, escreveu Beth na legenda da publicação.

Nicette e Paulo foram casados por mais de 60 anos. Na tarde desta segunda-feira (21), o corpo da atriz foi cremado em cerimônia no Rio de Janeiro, mas as cinzas foram levadas a São Paulo, no cemitério da Consolação, onde o marido dela está enterrado.

Assista ao vídeo de Nicette tocando no piano a melodia em homenagem a Paulo Goulart:

