Wesley Safadão e Thyane Dantas doam alimentos e brinquedos: veja fotos

O cantor Wesley Safadão e a esposa Thyane Dantas estiveram, nesta terça-feira (22/12), em Aracoiaba e Pedra Branca, no Ceará, para doar alimentos e brinquedos à mais de 500 famílias da região. A ação é resultado do bem-sucedido Bazar Solidário, no qual o casal colocou à venda cerca de 400 peças de roupa e arrecadou mais de R$ 40 mil para doações.

Devidamente protegidos e vestidos de WSolidário, projeto ao qual eles se dedicam a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. “Ver um sorriso no rosto de cada família, em um momento tão delicado como esse que estamos vivendo, vale mais do que qualquer outra coisa. Todos os anos a gente se reúne para ajudar, e esse ano, com a limitação que estamos vivendo devido à pandemia, foi mais especial ainda”, declarou Thyane.

Ao todo foram 500 cestas básicas, 1000 brinquedos e o desejo de que não falte amor, esperança e fé no próximo ano. “Fazer o bem, é esse o lema do WSolidário. Foi um ano difícil para todos nós, e em meio à tanto medo, tristeza e incertezas, poder ajudar e saber que estamos fazendo a diferença na vida dessas pessoas, é muito gratificante. Que em 2021 a gente possa se reunir com abraços e beijos e comemorar mais vitórias de Deus”, finaliza o cantor de forró.

Veja fotos da ação solidária:

