Wesley Safadão ostenta barriguinha sarada e faz dancinha na academia

Focado no físico, Wesley Safadão surgiu malhando mais uma vez. Animado, o cantor ainda dançou ao som de Ele é Ele, Eu Sou Eu, seu novo single.

De bermuda preta e sem camisa, o forrozeiro exibiu seu corpo sarado e sua barriga de tanquinho.

Vale lembrar que o físico do artista está assim por causa de muita malhação. No Instagram, Wesley tem postado com frequência seus treinos na academia que tem em casa.

Em uma publicação recente, Safadão deixou os seguidores sem fôlego. “Todo fortinho“, observou uma internauta. “Eta! Lindo“, elogiou uma fã. “Wesley saradão“, brincou uma terceira.

E não é só com a beleza que o cantor faz sucesso. Apesar do ano de 2020 ter sido tenso para muitos, o músico chegou a lançar 2 DVDs e ainda fez 8 lives.

Além disso, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), órgão responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais, revelou que a música Camarote foi a mais tocada no país nos últimos 5 anos.

