Xand Avião sofre grande perda familiar e lamenta: “O dia amanheceu cinza”

“O dia hoje amanheceu cinza! Esse guerreiro aí entre meu pai e eu e o famoso Vicente Alexandre, meu avô, de quem herdei meu nome e meu jeito brincalhão nos palcos com certeza tem o dedo dele. Só perdia a paciência comigo quando eu pegava sua Monark barra circular que morria de ciúmes. Seu Vicente foi vencido pelo COVID aos 96 anos de idade nessa madrugada. Deus conforte o coração dos meus tios e em especial do meu pai seu José Alexandre.”

Amigos famosos de Xand Avião, manifestaram apoio ao artista: “Meus pêsames comandante que Deus conforte todos vocês!”, comentou o cantor de forró Mano Walter. “Meus sentimentos meu irmão Que Deus coloque seu avô em um bom lugar, e conforte os corações de todos seus familiares”, escreveu Luan Estilizado.

XAND TAMBÉM TEVE COVID

Xand Avião, vale dizer, teve covid-19 em março deste ano, após ficar curado da doença, ele realizou uma live, onde arrecadou doações para ajudar pessoas que foram diagnosticados com a doença. Ele, que é casado com a empresária e influenciadora Isabele Temoteo, se apresentou em novembro junto com o filho, Enzo, que já segue a carreira do pai.

Fonte: IG