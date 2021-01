Léia Lima traz os aniversariantes e novidades em mais uma coluna

Caixa Econômica Federal comemorando 160 anos com festa em suas unidades no estado

Felicidades para a arquiteta Hilla Portella pela passagem de seu aniversario. Da coluna nossos desejos de saúde e muitas alegrias nesse novo ciclo.

Quem não lembra dessa simpatia de pessoa que atendia na antiga loja DEX, na Rio de Janeiro. Então, ele está vivendo do que gosta, que é a dança, e respirando os ares da Itália. Na foto, um clik de Maycon Douglas em pontos turísticos de Roma.

Leane Teles com sua primogênita naquele momento nostalgia que todas mães passam: como cresceu o meu bebê.

Felicidades para a querida Rosangela Raulino, na foto com o marido Ricardo Araújo, comemorando mais uma primavera. Felicidades!

Também em comemoração a família Gadelha, mas só que lá na terra das praias, Fortaleza-CE.

Férias e o aniversário de Carol, tudo junto e misturado do jeito que nós acreanos gostamos.

