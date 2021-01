Acreana no BBB21?: primeiros participantes são divulgados; conheça!

Expectativa dos acreanos é que uma conterrânea esteja entre os participantes. Ana Luíza, de 24 anos, pode ser a representante do Acre na edição 2021. A especulação ganhou força após Ana aparecer em um vídeo divulgado pelo colunista Leo Dia.

Provas bate-e-volta e de resistência, além do big fone, da divisão da casa entre vip e xepa e o líder com o poder do “não”, seguem como parte da atração.

Com informações do G1