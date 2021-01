Acreana Raissa Barbosa fala do fim da amizade com Stéfani Bays em desabafo revelador

Raissa Barbosa construiu uma relação de amizade com Stéfani Bays durante os meses que esteve em A Fazenda 2020, mas tudo foi ao fim depois que a terceira colocada do reality saiu do confinamento. Falando pela primeira vez sobre esse rompimento, a ex-peoa não fugiu de perguntas.

Ao ser entrevistada numa live no Instagram, Raissa inicialmente colocou a culpa no Twitter: “É um negócio que atrapalha muito a vida das pessoas. Isso aconteceu comigo quando saí [da Fazenda]. Qualquer coisa que lia, curtia ou escrevia dava a maior polêmica“.

