Ameaçado de perder fortuna, Gusttavo Lima ostenta jatinho de 180 milhões de reais

Divorciado desde o ano passado, Gusttavo Lima é um dos cantores que mais faz sucesso no Brasil.

Com mais de 4 milhões de reproduções em rádios, o cantor está ameaçado de perder boa parte de sua fortuna, mas ostenta uma coleção de carros de luxo, embarcações e até mesmo um jatinho particular avaliado em 180 milhões de reais.

O Embaixador não precisa de muito para ostentar sua vida de luxo.

Atualmente possuindo imóveis de luxo e até mesmo um iate batizado com seu apelido, o cantor não poupa esforços para manter o estilo de vida luxuoso dele e de seus filhos.

O jatinho do cantor possui todas as regalias que ele pode desejar, além de uma decoração digna de filmes. Em seu Instagram ele já publicou algumas fotos dos aeronave, inclusive ao lado da ex esposa.

Apesar de ostentar luxos, o sertanejo vem de infância pobre e recentemente chocou seus fãs com história do seu passado secreto.

O cantor chegou a comprar até um iate de luxo pertencente ao rei Roberto Carlos.

