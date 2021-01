Associada a Satanás, Andressa Urach ameaça pastores: “Vocês vão ver o Diabo”

Andressa Urach atualizou seu perfil no Instagram , nesta sexta-feira (15), para acusar pastores da Igreja Universal do Reino de Deus de a associarem com Satanás.

“Se vocês ficarem usando a minha imagem e ficarem me citando em reuniões, principalmente a Cristiane Cardoso [apresentadora casada com o bispo Renato Cardoso e filha de Edir Macedo], vocês vão ver quem realmente é o diabo, já que estão me comparando [com ele]”, iniciou Andressa.

“Estou muito bem casada, graças a Deus. Estou me mantendo calada, mas eu não admito que usem minha imagem para comparar a Satanás. Você vão ver o Satanás de verdade. É só eu falar e mostrar os áudios e tudo o que sei”, completou.

Andressa Urach rompeu com a igreja e foi demitida da Record TV em 2020. Nas redes sociais, ela deu vários detalhes sobre a rotina abusiva que tinha.

