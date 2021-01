Auxílio emergencial: trabalhadores nascidos em abril já podem sacar última parcela

Nesta quarta-feira (dia 6), o saque da última parcela do auxílio emergencial será liberado para os 3,4 milhões de trabalhadores que nasceram em abril e tiveram o crédito do dinheiro em suas contas poupanças sociais digitais no dia 16 de dezembro.

A retirada poderá ser feita em uma agência da Caixa Econômica Federal ou uma casa lotérica.

Foram creditados para esse grupo R$ 2,3 bilhões. Desse total, R$ 2,1 bilhões são referentes a cotas da extensão de R$ 300, e o restante (R$ 200 milhões) diz respeito a antigas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600.

Os saques do benefício pago pelo governo federal desde abril se encerrarão no dia 27 de janeiro, para os nascidos em dezembro.

No total, terão sido liberadas cinco parcelas de R$ 600 e mais quatro cotas extras de R$ 300. Mas nem todos terão recebido as nove.

Muitos demoraram alguns meses paraa conseguir a liberação do auxílio. Outros começaram a receber o pagamento, mas tiveram o valor suspenso, passando por reavaliação e posterior liberação.

Esses trabalhadores com direito a retirada agora são informais, autônomos, desempregados sem seguro-desemprego, microempreendedores individuais (MEIs) e inscritos no Cadastro Único sem direito a Bolsa Família.

Eles se inscreveram pelo aplicativo Caixa / Auxílio Emergencial, pelo site da Caixa e pelos Correios.

Bolsa Família

No caso dos beneficiários do Bolsa Família, o saque do auxílio emergencial se encerrou em dezembro.

Os depósitos de janeiro — que será feito entre os dias 18 e 29 — já retornarão aos valores pagos originalmente pelo programa social.

Desde dezembro, o pagamento dos recursos do Bolsa Família começou a ser feitos aos beneficiários desbancarizados por meio de conta poupança social digital.

Segundo o governo, a mudança vai permitir que mais de nove milhões de cidadãos que ainda não têm nenhuma conta bancária sejam incluídos no sistema bancário e possam movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem.

Os beneficiários de NIS com final 9 e 0 foram os primeiros desbancarizados a receber os recursos com os serviços da conta poupança social digital, o que representou 1,5 milhão de pessoas ou 16,5% do total de cidadãos com direito ao benefício. Aqueles têm outros finais de NIS vão obedecer ao calendário abaixo.

Cronograma

Janeiro – NIS de finais 6,7 e 8

Fevereiro – NIS de finais 3, 4 e 5

Março – NIS de finais 1, 2 e indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e pessoas em situação de rua

