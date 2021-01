Bebedeira entre ‘amigos’ quase termina em morte no Conjunto Universitário

Raimundo da Silva Santos, 39 anos, foi ferido a golpe de terçado no final da manhã deste domingo (31), na Avenida Maria José de Oliveira, no Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raimundo estava na companhia de vários “amigos” participando de uma bebedeira em uma residência, quando houve um desentendimento entre a vítima e outro homem. Os dois brigaram e o agressor, com um terçado, desferiu um golpe na cabeça de Raimundo, que teve um corte profundo. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é estável.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime, fizeram buscas na região e conseguiram prender o acusado, que foi levado para a Delegacia de Flagrantes, para a tomada das medidas cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil do Acre.

