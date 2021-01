Bombeiros continuam buscas por jovem que desapareceu no Rio Moa

Corpo de Bombeiros faz buscas pelo jovem Lucivandro Maneiro Braga, de 22 anos, desaparecido desde a última sexta-feira (01/01), no Rio Moa, na altura da aldeia República, do povo Nukini.

Segundo informações do tenente Souza o jovem estaria fazendo pega com outros colegas em sua bajola quando aconteceu o acidente.

” Recebemos um chamado do CIOSP na sexta-feira, que tinha acontecido essa colisão uns 15 minutos antes da República sentido Cruzeiro do Sul a Serra do Moa, então de imediato a gente já acionou uma guarnição com quatro combatentes pra se deslocaram para lá e fazer as buscas, é um rapaz de 22 anos de idade que estaria junto com outras pessoas se divertindo no Rio que está bastante cheio em uma bajola, e devido a velocidade muito grande ele estava fazendo manobras arriscadas, e infelizmente a embarcação dele acabou virando. A equipe esta fazendo buscas eu creio que hoje eu já tenho mais informação detalhadas, em uma situação como essa em que o rio tem bastante água é difícil encontrar o corpo de alguém quando se afoga assim como é um mas nunca impossível o corpo de bombeiros sempre trabalha com a expectativa de que vai encontrar o coco para encontrar para entregar para família” Disse

