Com incentivo ao armamento, Brasil tem mais de 1 milhão de cidadãos armados

Durante os dois anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro , o governo agiu para expandir o armamento da população brasileira. Cerca de 1,151 milhão da população tem porte de arma legal , número 65% maior do que em dezembro de 2018, que era 697 mil. As informações foram apuradas pela O Tempo.

Os dados foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação , em filiação com o Exército e à Polícia Federal ( PF ), em parceria com os Institutos Igarapé e Sou da Paz. O maior aumento registrado foi na Polícia Federal, com 72%, considerando as licenças para pessoas físicas. Os dados foram de 346 mil armas de fogo, em 2018, para 595 mil, no fim de 2020.

Nos casos registrados no Exército , incluindo Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs), analisando o mesmo período, o aumento foi de 58%. Passou de 351 mil para 556 mil. Os aumentos registrados nos dois órgãos, não mostram somente o aumento no número de pedidos para armas de fogo. Também está incluso o número de renovações da licença, que causou um impacto no resultado final.

