Crush antigo! Ivete revela amor por Xanddy, marido de Carla Perez

Eita, tempo bom! Ivete Sangalo deixou a saudade aflorar na noite de quarta-feira (26) e usou suas redes sociais para postar um vídeo antigo.

Nas imagens, a cantora divide o alto de um trio elétrico com Xanddy. O marido de Carla Perez, no comando do Harmonia do Samba, deixa o microfone nas mãos de Veveta, ao som do hit Mandei Meu Cavaco Chorar, em pleno carnaval da Bahia.

“Num falo nem nada. Amor antigo Xanddy”, escreveu a cantora em seu Instagram. Os seguidores piraram.

“Que delícia”, comentou Juliana Paes. “Maravilhosos!”, escreveu Dani Calabresa. “Solta o hit, mãe!”, brincou Paulo Vieira. “Rainha desde sempre”, disse Júlio Rocha.

“Aff, que lindos”, disse Preta Gil. “Êta lasqueira, vídeo bom arretado de assistir! Rainha desde sempre!”, elogiou Carol Peixinho.

Cada vez mais apaixonados

Em outubro do ano passado, Xanddy e Carla Perez foram para o Havaí e lá renovaram os votos, após 19 anos de casamento.

Numa cerimônia intimista, os pais de Camilly Victória e Victor Alexandre, fizeram novas juras de amor ao entardecer, em uma praia.

“Votos renovados. Um pedacinho da nossa cerimônia de renovação. Fizemos uma live fechada apenas para alguns familiares, e quero dividir aqui com vocês”, escreveu o cantor.

