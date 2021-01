Em apenas 7 dias, 2021 já teve separação, cancelamento e mortes de famosos

Do fim do ano passado ao início deste ano muita gente resolveu tirar alguns dias longe do celular ou do computador para aproveitar dias de descanso.

Aos que se encaixam nesta média e desejam se atualizar sobre o que aconteceu durante a ausência, o Metrópoles elencou algumas das principais notícias de entretenimento que foram ao ar nos primeiros dias de 2021.

Leia mais no METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários