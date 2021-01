Entenda como LeBron James aproxima Mbappé do Liverpool

Estrela do Los Angeles Lakers é acionista do time inglês e tem estreitado laços com o jogador francês

O contrato de Kylian Mbappé com o Liverpool se encerra em 2022 e o jovem francês é o grande alvo do mercado da bola.

São inúmeros os rumores sobre sua saída do Paris Saint-Germain e quem alimenta um novo capítulo é o astro da NBA, LeBron James.

A estrela do Los Angeles Lakers é acionista do Liverpool e, nesta terça-feira (5/1) fez questão de mostrar que está bastante ligado ao jogador francês.

LeBron trocou sua foto do perfil no Instagram por uma de Mbappé. A joia do PSG também entrou na “brincadeira” e mudou seu avatar para uma do astro da NBA.

De acordo com o jornal As, a história por trás das fotos no Instagram faz parte de uma campanha da patrocinadora dos dois.

A Nike desenvolveu um calçado com uma estética semelhante e o mesmo logótipo para o basquete e para o futebol. LeBron e Mbappé serão as estrelas do lançamento.

Nike como facilitadora

O jornal espanhol destaca ainda que a Nike também patrocina o Liverpool, o que facilitaria a transferência no aspecto econômico da operação.

Esse, claro, é mais um capítulo que envolve o nome de Mbappé no mercado da bola.

Além do time inglês, outro forte rumor sobre o destino do jogador francês é o Real Madrid, que estaria disposto a pagar ma fortuna por Mbappé.

Na outra ponta das negociações está o brasileiro Leonardo, diretor do PSG, que tenta de todas as formas seduzir o francês para permanecer no clube.

