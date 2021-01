Famosa vidente faz previsão chocante para a carreira e vida amorosa de Gusttavo Lima

Márcia Sensitiva garante que Gusttavo Lima terá um ano positivo e, inclusive, terminará o processo de divórcio milionário com Andressa Suíta

Após o término conturbado do casamento com Andressa Suíta, que foi parar nos tribunais e contou com exposição de amante em rede nacional, Gusttavo Lima pode ter um ótimo ano em sua vida pessoal e carreira, pelo menos é o que garante a famosa sensitiva Márcia Fernandes.

Márcia Sensitiva garante que Gusttavo Lima terá um ano positivo e, inclusive, terminará o processo de divórcio milionário com Andressa Suíta “numa boa”. O cantor ainda pode dar uma pausa na farra e bebedeira após passar o réveillon em aglomeração.

