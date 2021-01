Gleici Damasceno, Joelma, Lilia Cabral, Giulia Bertolli e Pablo no ‘Altas Horas’

No primeiro Altas Horas de 2021, Serginho Groisman bate um papo especial com Lilia Cabral e a filha Giulia, Joelma, Gleici Damasceno e Pablo. Neste sábado, dia 2, os artistas falam sobre os mais variados assuntos, incluindo relações familiares e os projetos para o ano que está apenas começando. Em um clima descontraído e repleto de troca de opiniões, a plateia virtual também faz perguntas para os convidados sobre os temas abordados no programa.