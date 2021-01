Gleici Damasceno posta indireta após repercussão de novo namoro de Wagner

Gleici Damasceno, campeã da 18ª edição do BBB, e Wagner terminaram o namoro, que teve início no reality show, no começo de 2020

O ex-BBB Wagner Santiago já tem um novo amor para celebrar em 2021. No Instagram, ele compartilhou um clique ao lado da maquiadora Sabrina Silva, com quem passou a virada do ano.

De acordo com o jornal Extra, eles se conheceram durante o Carnaval 2020, em São Paulo, e o relacionamento foi se desenvolvendo ao longo da pandemia. Com pouco mais de 7 mil seguidores no Instagram, Sabrina também trabalha como modelo.

Gleici Damasceno, campeã da 18ª edição do BBB, e Wagner terminaram o namoro, que teve início no reality show, no começo de 2020. Ela confirmou o término nas redes sociais ao responder algumas enquetes.

Na ocasião, um fã perguntou se ela está solteira e Gleici respondeu que sim, fazendo também sinal de positivo em uma selfie. Damasceno e Wagner haviam desmanchado o namoro anteriormente, mas acabaram retornando.

Após a repercussão do caso, a campeã do ex-BBB foi ao Twitter postar uma indireta: “Vai eu tocar no assunto…”. Nos comentários, fãs apoiaram Gleici: “Este aí tem que ficar é no passado mesmo, mas infelizmente se não citar seu nome, ninguém sabe quem ele é”, disse uma seguidora.

Pois é, minha linda. Com certeza se fosse tu receberia hate. É sempre assim…”, opinou outra fã no Twitter. “Deus te deu foi um grande livramento”, disse mais uma.

