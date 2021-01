Gloria Maria revela novo problema de saúde e internação: “Lutando como uma guerreira pela vida!”

Jornalista da Globo entrega detalhes de descoberta do problema de saúde

Glória Maria atualizou as redes sociais em plena manhã desta segunda-feira (4), e revelou aos milhares de seguidores que sofreu um problema de saúde no qual enfrentou logo após ter se submetido a uma cirurgia no cérebro em decorrência de um tumor

Em seu Instagram, a jornalista da Globo revelou que contraiu uma infecção pulmonar. “Feliz e agradecida por estar vivendo com toda plenitude essa primeira segunda feira de 2021. Hoje, 4 de janeiro, exatamente um ano atrás depois da cirurgia no cérebro voltei a ser internada com uma infecção pulmonar!”, iniciou.

Na sequência, Glória contou que não foram muitas pessoas que tiveram conhecimento da situação, e tranquilizou os fãs: “Pouquíssimos ficaram sabendo, mas foram mais duas semanas lutando como uma guerreira pela vida! Graças a Deus venci! Uma benção! Obrigada também a vocês que dividem comigo esse espaço e torceram tanto!”, pontuou. Em tempo, Glória Maria precisou se afastar durante quase um ano das suas atividades na televisão, onde atualmente apresenta o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

