Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Infâmia suficiente

Data estelar: Mercúrio e Plutão em conjunção; Lua míngua em Virgem

À medida que as infâmias se tornam frequentes, tua alma vai se entorpecendo e deixa de se indignar, dando de ombros e tocando a bola para frente porque, afinal, tem coisa mais importante para administrar do que continuar sendo uma voz que prega no deserto da indiferença crescente do mundo em relação ao que subverte a própria civilização. É fato consumado, então, que a infâmia substituiu a dignidade e nós tivemos de a acomodar na sala, que nem um parente chato que nos visita e que não temos como mandar embora, porque nós não somos infames, ainda preservamos a dignidade dos protocolos e etiquetas sociais, não para manter aparências, mas porque confiamos em que esses princípios sejam fundamentais. Pois, eu te afirmo, tua alma pode estar entorpecida, mas vem por aí infâmia suficiente para te tirar do torpor.

ÁRIES

Cada nova ideia que você abraçar há de ser mensurada em ações práticas a ser empreendidas a cada dia para atingir o propósito. Assim, você terá uma forma bastante inteligente de escolher as encrencas que abraçará.

TOURO

Enxergar um futuro obscuro é você se deixar seduzir por todas as reclamações e resmungos que circulam livremente pela sua alma, negligenciando a atenção que poderia dar a tudo que de bom acontece por aí também.

GÊMEOS

Rejeite a desconfiança, porque, mesmo que sua alma tenha inúmeros argumentos e razões para ficar apreensiva em relação a tudo, você precisa aceitar que a vida será sempre muito maior do que sua capacidade de a entender.

CÂNCER

Ninguém está completamente são enquanto o mundo continuar completamente insano. Você notará isso claramente nas pessoas com que mantém vínculos próximos, mas provavelmente elas pensam o mesmo ao seu respeito.

LEÃO

Tanta coisa para fazer, tantos planos para colocar em pé. Para início de conversa e para não se distrair, procure não exigir demais de si, como se tudo dependesse de sua atuação. Faça o possível, mas o faça bem.

VIRGEM

Jogar fora a prudência só porque se perde a paciência, essa é uma atitude tentadora nesta parte do caminho. Realmente, a alma está cansada e, ao mesmo tempo, fervilhando de vontade de arrumar alguma “encrenca”.

LIBRA

Essas emoções misturadas que circulam pela sua alma são o tempero para fortalecer seu caráter e o preparar para uma luta mais acirrada entre o céu e a terra. Isso não é nem bom nem mau, é o que é. Em frente com o jogo.

ESCORPIÃO

É no dia a dia que acontecem as coisas mais interessantes nesta época de sua vida. Seria interessante você começar a prestar um pouco mais de atenção a tudo que é próximo, em vez de viajar longe nos pensamentos.

SAGITÁRIO

São tantas as coisas que podem ser feitas, tantas as portas que se abriram e tamanho o entusiasmo de sua alma para colocar mãos à obra, que o assunto principal do momento é fazer escolhas sábias. Só isso.

CAPRICÓRNIO

Um passo de cada vez, ou tudo junto ao mesmo tempo, não importa que estratégia você utilize para se abrir passagem, o que importa é que você rejeite a quietude e se lance à ação o mais rapidamente possível.

AQUÁRIO

Antigos ressentimentos ainda circulam naturalmente nos relacionamentos, porém, não resistirão à passagem do tempo e a tudo que virá a acontecer. Por isso, nem vale a pena você prestar atenção nisso. Em frente.

PEIXES

Uma vez que sua alma percebe o que percebe, esse conhecimento se enraíza na consciência e não há como fingir que não se sabe o que se sabe. Perceber é conhecer, e conhecer é se tornar responsável por agir de acordo.

