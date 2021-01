Influenciadora Juh Vellegas aparece chorando em vídeo após testar positivo para covid

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Juh Vellegas é uma das influenciadoras digitais mais conhecidas no Acre, sua conta no Instagram ultrapassa a marca de 140 mil seguidores. A acreana é conhecida pela personalidade forte e também pela interação diária da sua rotina e da família, que nos últimos dias foi dominada pelo silêncio.

A última atualização em sua conta no Instagram aconteceu no dia 24 de dezembro. O ‘sumiço’ intrigou seus seguidores acostumados com post publicitários e stories da vida da influenciadora, que até cogitaram a sua participação no Big Brother Brasil da Rede Globo.

Na noite desta quarta-feira (6), Juh Vellegas quebrou o silêncio e desabafou sobre o drama que passou na companhia do esposo, o médico Marcos, após testarem positivo para o novo coronavírus.

“Agora sim chegou a hora de falar com vocês…se vocês me perguntarem como estou: eu tô cansada, exausta, machucada e eu ainda estou com medo” ,desabafou Juh no inicio do vídeo.

Emocionada e em meio à lágrimas, a influenciadora contou detalhes e agradeceu o carinho. “Espero que vocês me deem o meu tempo, pra eu puder voltar, eu preciso cuidar da minha família agora. Se você de alguma forma achou que eu agi errado, eu digo pra você, siga em paz, procure pessoas que te realmente te influenciam de uma boa forma, se eu não te influencie. Espero que quando eu volte a trabalhar a tomar minha vida de volta ainda tenha alguém aqui…”

Confira o vídeo na íntegra!

