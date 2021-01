Líderes do B13 são presos com arma em estacionamento de supermercado

Os líderes da facção Bonde dos 13, Josinildo do Nascimento de Sousa, 30 anos, vulgo Pitão, e Alexandre de Oliveira Santos, 21, foram presos na noite desta quarta-feira (13), no estacionamento de um supermercado no bairro Habitat Brasil, em Rio Branco.

Policiais Militares da Força Tática do 1° e 2° Batalhão receberam uma denúncia anônima que duas pessoas em veículo no estacionamento do supermercado estavam armadas. De posse das informações, as guarnições foram até o local denunciado para averiguar a situação.

Ao chegar no local, os PMs encontraram Josinildo e Alexandre dentro de um carro modelo Fiesta Street de cor preto e placa MZR-6416. Na revista veicular foi encontrada uma pistola (ponto 45) com uma munição, dois celulares, 1 tablete de maconha e uma quantia de R$ 114.

A dupla disse que estava no local para fazer a troca da pistola por um revólver calibre 38 com outra pessoa. Ainda segundo a PM, os dois homens são líderes do Bonde dos 13 no bairro Taquari.

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para serem tomadas as medidas cabíveis.

