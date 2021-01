Luan Santana dá festinhas com várias convidadas em suíte de luxo

A passagem de Luan Santana por Trancoso, onde ficou até o início desta semana, passou quase despercebida pelos turistas do paraíso baiano.

O cantor só saía da pousada de lancha para passeios pela região ou de jet ski.

Festa mesmo ele só frequentou as que aconteciam na suíte de luxo, com direito a academia privativa e banheira de hidromassagem, em que estava hospedado.

Luan estava acompanhado de mais três amigos, com quem dividia o amplo quarto. Um deles tinha a missão de circular pela cidade em busca de convidadas para as festas que aconteciam todas as noites na suíte.

O movimento de mulheres, em direção ao quarto do cantor, foi bem intenso, tipo chuva de meteoro!

Mariana Rios, agora apontada como novo affair do cantor, estava na mesma pousada com algumas amigas.

A atriz ficou apenas dois dias por lá, e não foi vista entre as convidadas selecionadas da suíte de Luan.

Desde o fim do relacionamento de 12 anos do sertanejo com Jade Magalhães, em outubro, outras famosas já surgiram como affair do moço.

A cantora Giulia Be, que passou a virada do ano no México, e a blogueira Franciny Ehlke, que sumiu da mídia e anda mostrando pouco de sua intimidade e sobre seu paradeiro nas redes sociais, nos últimos dias.

