Luciano Camargo é criticado por ignorar filho mais velho em post elogiando os outros três

Agora também cantor gospel, Luciano Camargo está sendo criticado nas redes sociais por ignorar o filho mais velho, Wesley Camargo, ao postar uma foto só com os outros três herdeiros e escrever na legenda: “Três pedaços bom de mim”. Muitos internautas não acharam legal o fato do irmão de Zezé Di Camargo nem citar o filho de 31 anos que teve com Cleo Loyola.

“Se diz tão religioso e tem esse coração com esse sentimento tão ruim pelo próprio filho. Hipocrisia”, criticou uma seguidora. “Imagina o quanto dói o outro filho ver isso. Se não for pra ser bom pai para os quatro filhos, que não seja para nenhum. Mas não usar um para desfazer do outro”, escreveu outra.

