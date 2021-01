Mayra Cardi surge aos prantos e denuncia novo caso de agressão

Depois do caso de Pétala Barreiros, Mayra Cardi deixou claro que irá defender as mulheres que tenham sido alvo de violência de seus companheiros. Nesta segunda-feira (4), a influenciadora surgiu aos prantos em seu Instagram denunciando o caso de agressão relatado por Kedma Oliveira.

“Como eu pedi para as coisas chegarem até mim acho que agora elas vão começar a chegar. Eu vou colocar a rede social aqui de mais uma mulher que foi agredida por um homem rico, que terminou um casamento de mer** porque o marido também não fez nada.”, começou Mayra.

“Ela foi agredida, está trancada em um hotel e foi até a polícia dar parte e foi. Continue lutando mulheres, falem, coloquem nas redes sociais, porque não existe dinheiro no mundo que pague a nossa paz. Essa é uma exposição dolorida, mas de uma exposição necessária para que eles tenham vergonha de quem eles são e fazem de tudo só para sobressair na frente das pessoas do meio podre deles”, disse a influenciadora.

Ainda aos prantos, Mayra declara apoio a todas as mulheres vítimas de violência doméstica. “Expor tudo que está acontecendo com a gente não é fácil, porque é vergonhoso, porque também temos as nossas intimidades, dificuldades. Quando fazemos isso também tem muita coisa que a gente joga fora, mas isso é necessário”, concluiu.

Entenda o caso

Na noite deste domingo (3), a influenciadora Kedma Oliveira alegou ter sido agredida pelo filho do seu ex-namorado, José Derli Júnior. Em seu Instagram, ela mostrou um hematoma na boca e disse que levou puxões e socos na cabeça.

Kedma disse ainda que o seu ex-namorado, José Derli Rosa, presenciou a ação e não fez nada para a ajudar.

O suposto agressor chegou a postar uma série de vídeos comentando o caso e disse que tudo se tratava de “uma fake news”, mas excluiu o vídeo. A esposa dele, Wanessa Jacone Rosa, defendeu o marido e até comemorou a quantidade de seguidores que ganhou com a repercussão do caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários