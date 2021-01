Monitorado por tornozeleira eletrônica é ferido com oito tiros no Belo Jardim

O monitorado por tornozeleira eletrônica Eduardo José de Oliveira Silva, 24 anos, foi ferido com oito disparos de arma de fogo na noite deste quarta-feira (13), na rua Guanabara, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Eduardo estava dentro da própria residência quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o passageiro, que estava armado, invadiu a casa e efetuou vários disparos contra a vítima.

Oito tiros atingiu Eduardo no peito, braços, no abdômen e nas pernas. Após ser ferido, a vítima ainda correu para ao meio da rua para pedir socorro, sendo amparado por vizinhos e familiares. Após o crime, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, prestou os primeiros socorros e encaminhou Eduardo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar não encontrou os autores do crime até o momento. De acordo com a polícia, o jovem saiu do presídio há pouco tempo e a tentativa de homicídio teria como motivação um acerto de contas. A suspeita é que a dupla já estava, há muito tempo, esperando a oportunidade para atacar o monitorado.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

